"Temos a experiência de jogarmos contra eles todos os anos, e eles têm sempre o objetivo de ganhar a competição. Penso que temos a capacidade de os superar, temos a vantagem de jogar em casa na 2.ª mão, mas isso não quer dizer nada se não jogarmos bem amanhã. Espero que o Bayern tente dominar o jogo, como é habitual. Vão jogar com muito posse de bola e velocidade no ataque. Precisamos de fazer uma grande exibição", acrescentou Wenger.



O treinador do Arsenal confirmou ainda que o guarda-redes colombiano David Ospina será o titular no Allianz Arena, apesar de ser habitualmente suplente de Petr Cech na Premier League. "Ospina vai jogar na baliza. A qualidade das suas exibições na fase de grupos é a razão por que estamos aqui hoje", lembrou Arsène Wenger.

Talvez por isso, Arsène Wenger fez questão de desvalorizar esse facto, até porque os duelos aconteceram todos já com o francês ao comando do Arsenal - além das três épocas já referidas, defrontaram-se ainda em 2000/01 e 2015/16, então na fase de grupos. "Precisamos de esquecer os encontros anteriores e focarmo-nos no de amanhã", sublinhou o técnico francês.