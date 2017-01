Continuar a ler

Com esta vitória, a equipa de Dortmund atingiu os 30 pontos, ao passo que o Bremen mantém os mesmos 16.



Com esta vitória, a equipa de Dortmund atingiu os 30 pontos, ao passo que o Bremen mantém os mesmos 16.

O Borussia Dortmund venceu este sábado no reduto do Werder Bremen por 2-1, na 17.ª jornada da Bundesliga, após a pausa de inverno. A equipa de Thomas Tuchel, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, regressou assim aos triunfos no campeonato, após três empates consecutivos.Os visitantes abriram o marcador logo aos cinco minutos, com um golo de Schürrle. Aos 39', a tarefa do Werder Bremen ficou ainda mais complicada com a expulsão do guarda-redes Drobný. No segundo tempo, Bartels ainda conseguiu empatar a partida (59') mas, um minuto depois de Raphaël Guerreiro entrar em campo, o Borussia chegou ao 2-1 por intermédio de Piszczek (71').

Autor: Luís Miroto Simões