Com este resultado, a equipa de Bremen subiu à condição ao 15.º posto com 22 pontos, os mesmos que o Wolfsburgo, mas, durante a ronda, pode regressar à zona proibida, caso o Hamburgo vença no sábado no campo do líder Bayern Munique.



O Werder Bremen abandonou esta sexta-feira provisoriamente os lugares de despromoção da liga alemã, após vencer no terreno do também aflito Wolfsburgo, por 2-1, no arranque da 22.ª jornada.Com Vieirinha no banco de suplentes da formação da casa, o Werder Bremen cedo chegou a uma vantagem de dois golos, graças a um bis de Gnabry, aos 10 e 18 minutos. Ainda na primeira parte, aos 19, o espanhol Mayoral reduziu a diferença.

