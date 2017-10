Continuar a ler

Nouri estava no comando do Werder Bremen desde setembro de 2016, tendo começado como interino, em substituição de Viktor Skripnik, e levado o clube ao oito lugar do campeonato alemão de 2016/17.



Na presente temporada, e após 10 jornadas sem qualquer vitória, Alexander Nouri não resistiu e, interinamente, a equipa vai ser comandada por Florian Kohlfelfy, o responsável pela formação de sub-23 do Werder Bremen.

O Werder Bremen despediu esta segunda-feira o treinador Alexander Nouri, um dia depois da derrota caseira por 3-0 face ao Augsburgo, anunciou em comunicado o clube do campeonato alemão de futebol.Após 10 jornadas, o Werder Bremen segue no 17.º e penúltimo lugar da Bundesliga, com apenas cinco pontos, depois de um percurso com cinco empates e outras tantas derrotas.

Autor: Lusa