O diretor desportivo, Frank Baumann, destacou a "coragem" do técnico e a vontade de "continuar este momento e o desenvolvimento do Werder Bremen", ainda que não tenha sido revelada a duração do contrato de Nouri, que desde 2014 orientava a equipa de reservas da formação alemã.

anunciou esta segunda-feira que renovou o contrato do treinador Alexander Nouri, cujo vínculo terminava no final da temporada, depois de ter assumido em setembro o cargo no atual oitavo classificado da liga alemã.O técnico alemão, de 37 anos, sucedeu a Viktor Skripnik a 18 de setembro, com o clube na última posição ao final de quatro jornadas, sendo que o emblema ainda tem hipóteses de chegar aos lugares de qualificação para a Liga Europa na última jornada.

