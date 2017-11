Continuar a ler

"Estamos num 'negócio' que exige resultados e os nossos têm sido muito dececionantes", reconheceu o presidente do clube, John Williams.



Pulis, que será rendido (pelo menos para já) pelo seu adjunto Gary Megson, deixa a equipa muito perto da zona de despromoção, na 17ª posição, com seis derrotas em 10 jogos. Na temporada passada perdeu os últimos oito encontros na Premier League, acabando a competição no 10º lugar.



"Deixamos uma palavra de agradecimento a Tony Pulis pelo seu trabalho e dedicação num período de transição, que incluiu a chegada de um novo dono. Desejamos-lhe o melhor para o seu futuro profissional", acrescentou John Williams.



"Estamos num 'negócio' que exige resultados e os nossos têm sido muito dececionantes", reconheceu o presidente do clube, John Williams.Pulis, que será rendido (pelo menos para já) pelo seu adjunto Gary Megson, deixa a equipa muito perto da zona de despromoção, na 17ª posição, com seis derrotas em 10 jogos. Na temporada passada perdeu os últimos oito encontros na Premier League, acabando a competição no 10º lugar."Deixamos uma palavra de agradecimento a Tony Pulis pelo seu trabalho e dedicação num período de transição, que incluiu a chegada de um novo dono. Desejamos-lhe o melhor para o seu futuro profissional", acrescentou John Williams.

Tony Pulis, treinador do West Brom, não resistiu aos maus resultados na Premier League e acabou por ser despedido esta segunda-feira de manhã.Com apenas duas vitórias em 21 jogos (contando, naturalmente, com a época passada), e depois da goleada sofrida sábado 'às mãos' do Chelsea (4-0), o presidente e o dono do clube acabaram por apontar ao técnico a porta de saída, seis semanas antes de Pulis completar três anos ao serviço do West Brom. Os adeptos também já tinham pedido 'a cabeça' do treinador.