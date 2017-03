Continuar a ler

Wenger contestado... antes do apito inicial

Depois do descanso, o West Bromwich tomou conta do jogo e foi com naturalidade que se adiantou no marcador. Primeiro por Robson-Kanu, aos 55 minutos, numa jogada em que os gunners ficaram a pedir fora-de-jogo de James McClean , e depois novamente por Dawson, que fez o segundo golo da conta pessoal, novamente na sequência da cobrança de um pontapé de canto.Com este resultado, o Arsenal é quinto na Premier League, com 50 pontos, e fica à espera do Manchester United de José Mourinho, que enfrenta o Middlesbrough este domingo, às 12 horas, para saber se mantém a posição que dá acesso direto à Liga Europa. Já o West Bromwich segue em oitavo, com 43 pontos.A contestação a Arsène Wenger fez-se notar mesmo antes de a partida se iniciar, com um avião a sobrevoar o estádio a exibir uma tarja onde se podia ler "NO CONTRACT #WENGEROUT" , numa alusão à proposta de renovação que o clube terá feito ao treinador, apesar de este já ter anunciado que vai deixar os gunners no final da temporada.

Wenger treina o Arsenal desde 1996 e ficou com a posição ainda mais fragilizada depois da humilhação frente ao Bayern Munique, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com duas goleadas por 5-1.