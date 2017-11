Continuar a ler

"A direção do West Ham gostaria de mostrar o seu agradecimento e gratidão a Slaven e da sua equipa pelos seus serviços nos últimos dois anos e meio, mas acredita que é necessária uma mudança de forma a que o clube avance de forma positiva e na linha da sua ambição", pode ler-se na nota publicada no site.



O substituto de Bilic deverá estrear-se no próximo dia 19, frente ao Watford, de Marco Silva.

O West Ham confirmou esta segunda-feira a saída de Slaven Bilic do comando técnico da equipa. A derrota dos hammers em casa frente ao Liverpool , no sábado (4-1), ditou o fim da paciência dos responsáveis do clube, que ocupa atualmente o 17.º lugar da classificação.De acordo com a imprensa inglesa, já haverá conversações com David Moyes, treinador escocês que atualmente não está a treinar qualquer equipa, ainda que o West Ham garanta, no comunicado divulgado no site oficial, que não há ainda sucessor para Bilic, esperando anunciar em breve o nome do novo treinador.