O West Ham, do central português José Fonte, empatou este sábado na visita ao Watford (1-1), em jogo da 26.ª jornada da liga inglesa e perdeu terreno para os adversários da frente.A equipa londrina ocupa o nono lugar, agora a sete pontos do West Bromwich, que venceu o Bournemouth (2-1), e está ameaçada pelo Stoke City, a um ponto e que no domingo tem visita muito difícil ao Tottenham.No Vicarage Road, em Watford, a equipa da casa marcou muito cedo, aos três minutos, por Deeney, de grande penalidade, mas o West Ham ainda empatou, com Andre Ayew a fazer o 1-1 aos 73 minutos. A situação piorou para o West Ham quando Michail Antonio viu o segundo amarelo, aos 86, deixando a equipa reduzida a dez jogadores e incapaz de virar o resultado.

Autor: Lusa