Na segunda parte, Murray bisou, na marcação de uma grande penalidade, aos 75 minutos, e confirmou o triunfo dos forasteiros, o primeiro fora de portas.O internacional português José Fonte foi titular no centro da defesa de West Ham e cumpriu os 90 minutos.Os londrinos continuam no 17.º posto com apenas oito pontos e podem terminar a jornada em zona de despromoção, enquanto o Brighton subiu provisoriamente ao 10.º lugar.A cumprir a sua terceira temporada no comando do West Ham, o croata Slaven Bilic pode ter a continuidade no clube em risco, numa época em que os hammers investiram perto de 80 milhões de euros em novas contratações.