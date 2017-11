O West Ham prepara-se para colocar Marko Arnautovic no mercado de inverno, dando luz verde a David Moyes para dispensar aquele que é o reforço mais caro da história do clube... três meses depois de ter ter sido feita a contratação ao Stoke City.O avançado, que custou 22,3 milhões de euros, tem vindo a desiludir, somando apenas nove jogos na Premier League (sete) e Taça da Liga (dois), sem se afirmar como indiscutível no onze então ás ordens de Slaven Bilic, nos quais não marcou qualquer golo.Moyes foi apresentando como sucessor de Bilic e indicou à administração do West Ham que não conta com o internacional austríaco de 28 anos, que está ligado contratualmente ao clube londrino até junho de 2022.