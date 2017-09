Continuar a ler

"Javier juntou forças com o Miguel Layún para arrecadar fundos para ajudar os seus compatriotas neste momento de necessidade, e estamos confiantes de que este leilão poderá arrecadar um montante significativo para esta iniciativa", disse David Sullivan, co-presidente do West Ham.



O leilão durará sete dias e terminará na próxima terça-feira, dia 26 de setembro, às 17 horas. Algumas camisolas que vão ser usadas já estão à venda, como a de Chicharito.



"Estar tão longe do México e ver o sofrimento dos nossos compatriotas à distância tem sido muito doloroso. Então, depois de falarmos sobre isso, decidimos tomar a iniciativa e estender a mão ao nosso povo", disse Chicharito.



O West Ham, clube no qual joga o futebolista mexicano Javier Chicharito Hernández, anunciou esta sexta-feira que vai leiloar as camisolas do jogo frente ao Tottenham, no sábado, para arrecadar fundos para ajudar as vítimas do terramoto do México.O conjunto londrino informou que vai duplicar os lucros obtidos, sendo estes posteriormente doados para a iniciativa "YoXMéxico", de 'Chicharito' e do seu compatriota Miguel Layún, jogador do FC Porto, que tem como objetivo entregar comida e mantimentos através da Cruz Vermelha e Los Topos, uma organização especializada na limpeza de detritos.

Autor: Lusa