O defesa-central William Soares, ex-jogador do Sp. Braga e Gil Vicente, está de saída do Standard Liège de Orlando Sá e vai regressar ao Hapoel Be'er Sheva, clube no qual se sagrou campeão de Israel na última temporada. O jogador assinou um contrato válido para a próxima época e meia.Pouco utilizado na Bélgica (6 jogos), o defesa brasileiro, de 31 anos, será um reforço de peso para a formação israelita, já que nas últimas épocas William tinha sido um dos principais jogadores da formação agora orientada por Barak Bakhar.

Autor: Alexandre Carvalho