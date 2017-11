Willian considera que vai ser um desafio complicado para o Chelsea revalidar o título conquistado na época passada. A justificar isto está boa forma do Manchester City mas, em declarações ao programa 'BBC Football Focus', o internacional brasileiro garantiu que vai lutar até ao fim."É difícil. O Manchester City está a jogar muito bem mas eu penso que podemos lutar pelo título até ao fim. É difícil jogar quando fomos campeões na época passada e voltar a lutar pelo título novamente. Todas as equipas querem ganhar frente ao Chelsea", frisou.O Chelsea viaja ao reduto do West Bromwich Albion este sábado.

Autor: Bruno Dias