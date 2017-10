Continuar a ler

Willian José completou o 'poker' com golos aos 34, 42, 55 e 59 minutos, depois de Oyarzabal inaugurar o marcador aos 12'. Já De la Bella fechou as contas aos 90', numa partida em que o português Kévin Rodrigues não saiu do banco. Apesar da goleada, a Real Sociedad continua em 2.º lugar do Grupo L, pois o Zenit venceu o Rosenborg, por 3-1, e continua só com vitórias.Já no Grupo K, na estreia a titular de Nani pela Lazio (o português saiu aos 60'), o clube italiano conquistou uma vitória importante em casa do Nice, que se adiantou por Balotelli, aos quatro minutos, mas viu o ex-sportinguista Caicedo empatar no minuto seguinte.Um 'bis' do sérvio Milinkovic-Savic, aos 65' e 89', resolveu o jogo para a formação 'laziale', que soma agora nove pontos, três a mais do que o Nice, enquanto Zulte Waregem e Vitesse, que hoje empataram (1-1), somaram o primeiro ponto na campanha.Com Filipe Teixeira no onze, o Steaua Bucareste venceu em casa do Hapoel Beer Sheva por 2-1, graças a um 'bis' de Gnoheré, somando nove pontos na liderança do Grupo G, seis a mais do que os adversários, depois de o Lugano, com David da Costa na baliza, surpreender em casa o Viktoria Plzen (3-2).No primeiro jogo da noite, o Astana goleou o Maccabi Tel Aviv, com um 'bis' de Twumasi e outro de Kabananga, e soma agora quatro pontos no Grupo A, enquanto um golo de Giroud, aos 85 minutos, deu a vitória ao Arsenal em casa do Estrela Vermelha, no Grupo H.No Grupo J, os suecos do Östersunds continuam a surpreender, segurando a liderança, com sete pontos, ao empatarem em casa com o Athletic Bilbao (2-2), enquanto os ucranianos do Zorya se colocaram no segundo posto, com seis pontos, ao vencerem em casa o Hertha Berlim.