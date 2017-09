Talvez por isso, no dia seguinte à vitória sobre o conjunto da League One, decidiu fazer um 'throwback thursday' no seu Instagram, onde se meteu com antigo companheiro de equipa Wojciech Szczesny... um 'tiro' que lhe saiu pela 'culatra'.



O inglês de 25 anos partilhou uma foto dos tempos em partilhava a casa com o guarda-redes na qual surge era bem mais jovem e tinha um corte de cabelo pouco... 'elaborado'. Isso levou a que fizesse uma referência ao facto na mensagem que acompanhou a foto, dizendo: "Nem acredito como é que ele [Szczesny] me deixou andar com o cabelo assim."



A resposta do internacional polaco, agora na Juventus, foi demolidora. "Isto era na altura em que tu ainda eras bom a jogar futebol?", escreveu Szczesny no comentário que colocou junto ao post do antigo companheiro de equipa. De chorar a rir, como o emoji que Szczesny usou para concluir a interrogação.

#tbt to the digs days and living with the mad man @wojciech.szczesny1 can't believe he let me have my hair like this #stillbetterlookingthanhim Uma publicação partilhada por Jack Wilshere (@jackwilshere) a Set 21, 2017 às 11:28 PDT

O jogo da Taça da Liga entre o Arsenal e o Doncaster Rovers, na noite de quarta-feira, marcou o regresso de Jack Wilshere ao onze dos gunners 493 dias depois da última presença. E o médio, que esteve emprestado ao Bournemouth em 2016/17, está motivado para ganhar a confiança de Arsène Wenger e percebe-se que anda alegre.