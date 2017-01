Continuar a ler

O antigo futebolista do Benfica, que irá ganhar 16 milhões de euros por ano no Tianjin Quanjian, recordou o acidente aéreo de 28 de novembro na Colômbia, no qual morreu quase toda a equipa brasileira da Chapecoense."Foi um choque, porque sou futebolista e ando muitas vezes de avião. Claro que fiquei com receio de andar de avião", concluiu Witsel, antigo companheiro de equipa no Zenit de dois portugueses, o defesa Neto e o médio Danny.