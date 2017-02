Após uma série de três derrotas, o Wolfsburgo regressou aos triunfos na Bundesliga, superando o Hoffenheim por 2-1, graças a uma reviravolta na segunda parte, em jogo da 20.ª jornada do campeonato.Com Vieirinha a titular, a equipa da casa viu-se em desvantagem quando Steven Zuber adiantou os forasteiros aos 26'. Depois, Max Arnold empatou aos 50' e, já sem o português em campo - deu lugar a Blaszczykowski aos 60' -, Daniel Didavi garantiu a vitória aos 73'.O triunfo permitiu ao Wolfsburgo afastar-se dos lugares de descida, ocupando agora o 14.º lugar, com 22 pontos. Já o Hoffenheim, que sofreu a segunda derrota das últimas três jornadas depois de não ter perdido qualquer encontro nas primeiras 17, desperdiçou a oportunidade para se isolar no 3.º posto, mantendo a 5.ª posição, com 34 pontos.