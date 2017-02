O Wolverhampton averbou esta sexta-feira a quinta derrota consecutiva, ao perder por 2-1 na receção ao Birmingham City, em partida da 34.ª jornada do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.Com o português Hélder Costa em campo durante os 90 minutos, o Wolves não conseguiu aproveitar o factor casa, perdendo em face dos golos de Maikel Kieftenbeld (27') e David Davis (32'). Antes do final, precisamente a passe de Hélder Costa, Nouha Dicko fez o único tento da equipa da casa, aos 73'.Um resultado negativo para o Wolves, que mantém os 35 pontos que tinha no arranque da jornada, no 20.º posto, apenas duas posições (e 5 pontos) acima da zona de despromoção.

Autor: Fábio Lima