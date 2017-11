Continuar a ler

O avançado português Ivan Cavaleiro, por seu turno, bisou na partida, aos 62 e 82 minutos, enquanto Diogo Jota voltaria a estar em destaque, ao marcar o quinto para os Wolves, aos 87 minutos.



O inglês Will Buckley reduziu para o Bolton, aos 74 minutos.



Os portugueses Rúben Neves e Rúben Vinagre alinharam também na partida.



O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, consolidou este sábado a liderança no segundo escalão do futebol inglês, ao golear 5-1 o Bolton, em jogo da 19.ª jornada da prova em que os jogadores portugueses estiveram em destaque.Depois de o francês Willy Boly, ex-jogador do FC Porto e do Braga, inaugurar o marcador, aos 13 minutos, o português Diogo Jota assistiu o brasileiro Léo Bonatini (ex-Estoril) para o segundo na partida, aos 25 minutos.