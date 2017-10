Continuar a ler

A equipa de Nuno Espírito Santo segue agora na segunda posição com 29 pontos, menos um que o Sheffield United, que lidera com 30, depois de na sexta-feira se ter imposto ao Leeds por 2-1. O QPR marcou o golo que lhe garantiu a vitória aos 81 minutos, por Matt Smith, numa altura em que Helder Costa já tinha entrado para o lugar de Ivan Cavaleiro (57).A equipa de Nuno Espírito Santo segue agora na segunda posição com 29 pontos, menos um que o Sheffield United, que lidera com 30, depois de na sexta-feira se ter imposto ao Leeds por 2-1.

O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo e com cinco portugueses no 11 inicial, perdeu este sábado a liderança da segunda liga inglesa de futebol, ao ser derrotado por 2-1 pelo Queens Park Rangers, em jogo da 14.ª jornada.A equipa da casa inaugurou o marcador aos 41 minutos, por intermédio de Conor Washington, mas ainda antes do intervalo (43) Leo Bonatini repôs a igualdade para os 'Wolves', equipa na qual foram titulares Ivan Cavaleiro, Diogo Jota, Roderick Miranda, Ruben Neves e Ruben Vinagre.