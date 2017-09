Continuar a ler

No entanto, aos 90'+1, Adam Jackson empatou para o Barnsley e tudo parecia complicar-se para o Wolves. Mas, aos 90'+4, o senegalês Alfred N'Diaye garantiu mesmo a vitória, deixando em êxtase os adeptos da casa.



O jogo, da 9.ª jornada da prova, deixa a equipa de Nuno Espírito Santo em segundo no Championship, posição de acesso à Premier League, com 20 pontos, os mesmos do líder Leeds United e do Cardiff (terceiro), que também venceram as respetivas partidas este sábado. No entanto, aos 90'+1, Adam Jackson empatou para o Barnsley e tudo parecia complicar-se para o Wolves. Mas, aos 90'+4, o senegalês Alfred N'Diaye garantiu mesmo a vitória, deixando em êxtase os adeptos da casa.O jogo, da 9.ª jornada da prova, deixa a equipa de Nuno Espírito Santo em segundo no Championship, posição de acesso à Premier League, com 20 pontos, os mesmos do líder Leeds United e do Cardiff (terceiro), que também venceram as respetivas partidas este sábado.

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, venceu este sábado, em casa, o Barnsley por 2-1 e mantém o 2.º lugar no Championship (2.º escalão inglês).Com cinco jogadores portugueses no onze (Roderick, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro e Diogo Jota) - além de Hélder Costa não ter saído do banco -, os anfitriões apenas desfizeram o nulo aos 81', com um golo do nigeriano Bright Enobakhare, lançado aos 65' para o lugar de Cavaleiro.

Autor: Lusa