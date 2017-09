Continuar a ler

O marroquino Saiss (11 minutos) e o brasileiro Bonatini, ex-Estoril-Praia (62), fizeram os restantes golos do wolves, que alinharam com seis portugueses no onze titular.Com este triunfo, a formação de Nuno Espírito Santo subiu ao segundo lugar do Championship com 23 pontos, menos um do que o Cardiff City, que lidera.