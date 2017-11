Ivan Cavaleiro impressiona frente ao Reading

Depois do Sheffield United ter saltado para a liderança na sequência da vitória de sexta-feira sobre o Burton, o Wolverhampton recuperou este sábado o comando do Championship (2.º escalão inglês) ao ganhar por 2-0 na visita ao Reading, numa partida em que os portugueses estiveram em evidência. Com o triunfo, o Wolverhampton passou a somar 38 pontos, mais dois do que o Sheffield United.A equipa comandada por Nuno Espírito Santo chegou à vantagem logo aos 16', com um golo de Ivan Cavaleiro a passe do compatriota Diogo Jota - além destes, Rúben Neves e Rúben Vinagre também foram titulares nos visitantes. A vitória seria confirmada aos 88', com Matt Doherty a concluir uma assistência de Hélder Costa, que entrou aos 85' para o lugar de Diogo Jota. Nos anfitriões, Tiago Ilori também foi titular mas foi substituído aos 31'.Nos outros encontros da 17.ª jornada realizados este sábado, destaque para o nulo caseiro do Sheffield Wednesday com o Bristol City. A equipa comandada por Carlos Carvalhal contou Lucas João a partir dos 61', mas não conseguiu a vitória e ocupa a 9.ª posição com 24 pontos. A mesma sorte tiveram Ivo Pinto e Nélson Oliveira, ambos titulares no Norwich, que empatou (1-1) com o Barnsley.