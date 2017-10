Na véspera do Dia de Todos os Santos, o Espírito esteve com o Wolverhampton, vitorioso em Norwich com dois golos de caras bem conhecidas: Boly, central cedido pelo FC Porto, e Leo Bonatini, avançado que já passou pelo Estoril. Ao triunfo dos Wolves (2-0) juntou-se a derrota do Sheffield United (perdeu por 1-0 com o Queens Park Rangers) e o resultado foi o regresso da equipa mais portuguesa de Inglaterra à liderança do Championship, posição que garante o acesso direto à Premier League.

Com Rúben Neves, Ivan Cavaleiro e Diogo Jota a titulares e Hélder Costa a entrar nos instantes finais – ainda estava Rúben Vinagre no banco –, o conjunto de Nuno Espírito Santo dominou desde início e chegou à vantagem aos 18 minutos, através de Boly, na sequência de um canto cobrado por Rúben Neves.

Continuar a ler

O Norwich, capitaneado pelo português Ivo Pinto – Nélson Oliveira foi baixa por lesão–, raramente apresentou argumentos para contrariar o ascendente do adversário. Cavaleiro e Diogo Jota causaram bastantes problemas à equipa da casa e Ivo Pinto ainda evitou que o ex-FC Porto, cedido pelo Atlético Madrid aos Wolves, marcasse. O domínio do Wolverhamtpon acabou por dar frutos aos 72’, momento em que o brasileiro Leo Bonatini, principal artilheiro do campeonato, assinou o 2-0 e o seu nono golo no 2.º escalão inglês. Ao fim de 15 rondas, Nuno Espírito Santo comanda com 32 pontos, mais um do que o Cardiff. "Estou muito contente. Com trabalho e dedicação conseguimos obter bons resultados. Sexta-feira já temos o Fulham", referiu Nuno no final do encontro.



Carvalhal também festeja



Depois de duas derrotas e um empate, o Sheffield Wednesday venceu o Millwall por 2-1. A equipa de Carlos Carvalhal começou logo bem, com um golo aos três minutos, apontado por Reach. Os visitantes ainda empataram, mas o Sheffield foi para o intervalo em vantagem, graças a Jordan Rhodes.



O resultado não se alterou no segundo tempo e permitiu aos Owls subir ao 14.º posto, a três pontos dos lugares que dão acesso ao playoff de promoção. "O mais importante era vencer. As exibições irão melhorar", declarou Carlos Carvalhal.



Nos outros jogos, o Fulham teve os portugueses Rafa Soares e Rui Fonte como suplentes utilizados, mas acabou derrotado em casa pelo Bristol City, por 2-0. Ao fim de 15 rondas, Nuno Espírito Santo comanda com 32 pontos, mais um do que o Cardiff. "Estou muito contente. Com trabalho e dedicação conseguimos obter bons resultados. Sexta-feira já temos o Fulham", referiu Nuno no final do encontro.Depois de duas derrotas e um empate, o Sheffield Wednesday venceu o Millwall por 2-1. A equipa de Carlos Carvalhal começou logo bem, com um golo aos três minutos, apontado por Reach. Os visitantes ainda empataram, mas o Sheffield foi para o intervalo em vantagem, graças a Jordan Rhodes.O resultado não se alterou no segundo tempo e permitiu aos Owls subir ao 14.º posto, a três pontos dos lugares que dão acesso ao playoff de promoção. "O mais importante era vencer. As exibições irão melhorar", declarou Carlos Carvalhal.Nos outros jogos, o Fulham teve os portugueses Rafa Soares e Rui Fonte como suplentes utilizados, mas acabou derrotado em casa pelo Bristol City, por 2-0.

Autor: Diogo Jesus