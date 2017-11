Continuar a ler

A partida ficou decidida logo nos minutos iniciais, com o marroquino Romain Saiss a inaugurar o marcador logo aos 9', de cabeça, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Barry Douglas. Depois, aos 26', o brasileiro Léo Bonatini (ex-Estoril) selou o triunfo, também de cabeça e após um livre de Douglas, apontando o 10.º golo da temporada no Championship, do qual é o melhor marcador.



O Wolverhampton confirmou esta sexta-feira que a derrota com o QPR, no passado sábado, não passou de um acidente de percurso e somou a quinta vitória nos últimos seis encontros no Championship. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo recebeu e bateu o Fulham, por 2-0, reforçando o estatuto de líder do 2.º escalão inglês, agora com 35 pontos, mais quatro do que o Cardiff, que tem menos um jogo disputado.No arranque da 16.ª jornada do campeonato, a armada lusa dos Wolves - Rúben Neves, Diogo Jota e Ivan Cavaleiro foram titulares, enquanto Rúben Vinagre e Hélder Costa não saíram do banco de suplentes - levou a melhor sobre a equipa londrina, que também contou com dois portugueses em campo: Rui Fonte foi titular e Rafa Soares entrou aos 63 minutos.