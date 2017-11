Nuno Espírito Santo recusou recentemente trocar o Wolverhampton pelo Everton e o clube que lidera o Championship 'agradece' a lealdade do treinador português dando-lhe carta branca e orçamento ilimitado para reforçar o plantel e promover os Wolves novamente à Premier League.De acordo com a edição do 'Sunday Mirror', os proprietários do clube britânico - a companhia de investimento chinesa Fosun International - quer que Nuno Espírito Santo transforme os Wolves num dos maiores clubes europeus, dando o exemplo do Manchester City que desde que foi adquirido pelo City Football Group, grupo de investidores de Abu Dhabi, ganhou uma outra expressão tanto na Premier League como nas competições europeias.E a confiança depositada em Nuno Espírito Santo não se resume a esta temporada, já que a publicação britânica refere mesmo que o clube não colocará quaisquer obstáculos caso o Wolverhampton na consiga subir já no final desta temporada ao principal escalão do futebol inglês. Prova que os Wolves estão bastante satisfeitos com o trabalho do técnico português.