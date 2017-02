Continuar a ler

Oitavos-de-final da Taça de Inglaterra



Burnley-Lincoln (5.ª), 0-1

Middlesbrough-Oxford (3.ª), 3-2

Huddersfield Town (2.ª)-Manchester City, 0-0

Millwall (3.ª)-Leicester City, 1-0

Wolverhampton (2.ª)-Chelsea, 0-2

Fulham (2.ª)-Tottenham, domingo (14h00)

Blackburn Rovers (2.ª)-Manchester United, domingo (16h15)

Numa ronda já marcada pelas eliminações do Burnley e do Leicester por equipas de escalões inferiores, o Chelsea não se deixou surpreender na visita a Wolverhampton , batendo a equipa do Championship por 2-0 e apurando-se para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra.Os anfitriões, com o português Hélder Costa no onze, ainda assustaram - Saville atirou ao poste logo aos 5' - mas os londrinos garantiram o triunfo na segunda parte, com golos de Pedro (65') e Diego Costa (89').