Nos restantes encontros desta terça-feira, destaque ainda para o triunfo do Swansea no terreno do secundário Reading, por 2-0, numa partida que colocou frente a frente os portugueses Tiago Ilori e Renato Sanches - levou a melhor este último, que fez inclusivamente a assistência para o primeiro golo dos galeses, obtido por Alfie Mawson, aos 52', após canto cobrado pelo médio. Jordan Ayew selou a vitória aos 82'.Já o West Ham, com José Fonte no banco e Domingos Quina a entrar aos 77', venceu por 3-0 o secundário Bristol Rovers, equipa que contou com o português Filipe Morais a titular. Quanto ao Norwich, com Ivo Pinto mas sem Nélson Oliveira, ganhou no terreno do Brentford por 3-1.