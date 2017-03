Continuar a ler

De acordo com o Nice, Cyprien terá de ser operado nos próximos dias, juntando-se na lista de indisponíveis ao avançado Alassane Plea, melhor marcador da equipa, que também não volta a jogar esta temporada, igualmente devido a uma lesão num joelho.



O médio participou em 29 encontros na liga francesa esta temporada, marcando oito golos e fazendo três assistências.



O médio Wylan Cyprien vai desfalcar opara o resto da temporada, depois de sofrer uma lesão no joelho, anunciou este sábado o segundo classificado da liga francesa.O jogador, de 22 anos, sofreu uma rutura do ligamento cruzado do joelho direito aos 52 minutos do empate entre o Nice e o(2-2).

