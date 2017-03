Lived it. Loved it. Farewell beautiful game. Uma publicação partilhada por Xabi Alonso (@xabialonso) a Mar 9, 2017 às 1:58 PST

Xabi Alonso escolheu esta quinta-feira para anunciar nas redes sociais que está na hora do adeus aos relvados. Vivi-o. Amei-o. Adeus belo jogo", escreveu o internacional espanhol no Instagram.Campeão mundial em 2010 e bicampeão da Europa (2008 e 2012), o jogador do Bayern Munique, que recentemente celebrou 800 jogos, irá terminar a carreira no final da temporada.

Autor: Marta Correia Azevedo