Continuar a ler



O futuro parece algo incerto para o médio espanhol mas não descarta a possibilidade de trabalhar no mundo do futebol, nomeadamente como treinador. "Ainda não decidi [o futuro]. De momento estou concentrado na temporada atual, depois ficaremos [Xabi e a família] um tempo por Munique. O mais certo será voltar a Espanha com a minha família para termos algum tempo para nós, disfrutar de umas boas férias e não ter de preparar uma nova temporada. Tenho muitas ideias para o meu futuro, mas ainda não me decidi. O que sei de certeza é que regressarei a Munique (...) Não posso dizer se serei treinador, mas quem sabe. Teria de pensar nisso e preparar-me. Mas treinar é difícil. Controlar o balneário e ter uma boa relação com os jogadores é difícil, mas porque não?", assinalou.



Xabi Alonso ainda fez questão de falar sobre o Liverpool, na transição para a vida adulta. "Foi uma época espetacular. Tinha 22 anos e vinha da minha casa. Foi o momento em que comecei a viver sozinho, pois até então vivi com os meus pais. Foi o momento em que me tranformei numa pessoa adulta, num profissional que começou a lutar por grandes coisas. (...) O Liverpool é um clube muito especial para mim", relembrou.



O internacional espanhol de 35 anos concluiu as declarações não sem primeiro deixar algumas palavras de apreço relativamente ao clube que defende na atualidade. "Recordarei sobretudo ter feito parte deste clube. Eu gosto muito de futebol e sempre se admiram esses clubes que representam a aristocracia do futebol europeu. O Bayern é um desses clubes. Guardarei o facto de ter conhecido este clube, e o apoio e carinho dos meus companheiros e das pessoas daqui. Aprendi muito com Ancelotti. Quero agradecer-lhe e desejar-lhe o melhor", concluiu.



Elogios do atual técnico



Carlo Ancelotti, que também esteve presente na conferência de imprensa, não poupou elogios a Xabi Alonso. "Devo respeitar a sua decisão. Perdemos um jogador fantástico. Estou contente por ter treinado e treinar o Xabi. É fantástico como jogador, como profissional e como pessoa. Contudo ainda temos três meses para trabalhar juntos. Tentaremos [Bayern] ganhar títulos para ele, para o clube e também para Lahm. Agora quer ter umas férias e penso que tem qualidade para tornar-se treinador. Tem o conhecimento e a experiência. Esteve dois anos comigo e só tem que fazer o contrário para ser um bom treinador", afirmou o técnico italiano dos bávaros com boa disposição. O internacional espanhol de 35 anos concluiu as declarações não sem primeiro deixar algumas palavras de apreço relativamente ao clube que defende na atualidade. "Recordarei sobretudo ter feito parte deste clube. Eu gosto muito de futebol e sempre se admiram esses clubes que representam a aristocracia do futebol europeu. O Bayern é um desses clubes. Guardarei o facto de ter conhecido este clube, e o apoio e carinho dos meus companheiros e das pessoas daqui. Aprendi muito com Ancelotti. Quero agradecer-lhe e desejar-lhe o melhor", concluiu.Carlo Ancelotti, que também esteve presente na conferência de imprensa, não poupou elogios a Xabi Alonso. "Devo respeitar a sua decisão. Perdemos um jogador fantástico. Estou contente por ter treinado e treinar o Xabi. É fantástico como jogador, como profissional e como pessoa. Contudo ainda temos três meses para trabalhar juntos. Tentaremos [Bayern] ganhar títulos para ele, para o clube e também para. Agora quer ter umas férias e penso que tem qualidade para tornar-se treinador. Tem o conhecimento e a experiência. Esteve dois anos comigo e só tem que fazer o contrário para ser um bom treinador", afirmou o técnico italiano dos bávaros com boa disposição.

Motivos físicos não são a causa da decisão e ao que tudo indica, o internacional espanhol ponderou bastante até chegar a esta conclusão: "Não tenho absolutamente problemas nenhuns. Dei muitas voltas à cabeça e cheguei à conclusão que é melhor deixá-lo [ao futebol] um pouco antes do que tarde demais. Sinto-me muito bem, a equipa joga bem, jogo muito e tenho a confiança do mister, mas acredito que este seja o momento adequado. Vamos tentar vencer tudo antes de ir-me embora."As reações foram as esperadas mas Xabi não pretende mudar a decisão, agradecendo a todos os companheiros e clubes que o contactaram à margem da sua retirada. "Os meus companheiros e o treinador tentaram demover-me, mas a decisão está tomada há algum tempo. Sempre tencionei despedir-me ao mais alto nível e o Bayern é isso mesmo. Temos a oportunidade de lutar pelos três títulos e é isso que faremos. Também fui contactado por grandes jogadores, como Luka Modric. Recebi mensagens de todos os clubes onde joguei e queria agradecer", adiantou.