Xabi Alonso acredita que Cristiano Ronaldo vai regressar à melhor forma. Apesar de o português estar uns furos abaixo do habitual, o antigo jogador do Real Madrid crê que este será decisivo nos momentos mais importantes."Não tenho dúvidas de que nos momentos cruciais da temporada Ronaldo estará lá. Ele foi incrível no final da última temporada e, quando a equipa precisava dele, foi decisivo. É muito competitivo e focado em ser o melhor", frisou, em declarações ao 'AS'.Sobre a Liga espanhola, Xabi Alonso acredita que ainda há muito campeonato pela frente e que os 10 pontos de distância para o rival Barcelona podem ser recuperados."Há muito tempo ainda para terminar o campeonato e a classificação pode mudar drasticamente. Neste momento, é verdade que a distância entre o Barcelona e o Real Madrid é grande, mas o Barça tem jogos difíceis à frente. Eles têm que vir ao [Santiago] Bernabéu e tudo pode mudar. Temos de nos manter positivos, a equipa é realmente boa e tudo pode acontecer", destacou.

Autor: Bruno Dias