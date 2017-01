A carreira de um dos mais titulados jogadores ainda no ativo está perto do fim. Xabi Alonso, de 35 anos, que conta no seu espólio com duas Champions League, dois campeonatos europeus e um campeonato do mundo, terá decidido que o final do seu percurso enquanto futebolista será em junho deste ano, segundo avança o 'Sport Bild'.O jogador espanhol já informou a direção do Bayern de Munique dessa intenção. Além de Xabi Alonso também Philip Lahm, capitão e jogador icónico do Bayern de Munique, já expressou a vontade de sair.