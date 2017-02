Continuar a ler

Em todo o caso, o médio ainda acredita numa reviravolta épica na eliminatória dos oitavos-de-final: "O Barcelona não esteve ao seu nível habitual. Iniesta e Busquets vinham de lesões. Há muitas críticas à equipa mas é preciso dar todo o mérito da vitória aos parisienses. Mas pronto, estamos a meio da eliminatória. Acredito que o Barcelona possa inquietar o PSG. Por que não chegar à 'remontada' em casa, ainda que seja muito difícil?".



O jogador revelou depois o que teria dito aos jogadores dos catalães, caso tivesse essa oportunidade: "Se tivesse estado no balneário, teria dito que não tínhamos feito o nosso melhor jogo mas que ainda faltam 90 minutos. Não podemos desistir, ainda não acabou e não estamos eliminados. Mesmo que, sendo realista, seja muito complicado". Em todo o caso, o médio ainda acredita numa reviravolta épica na eliminatória dos oitavos-de-final: "O Barcelona não esteve ao seu nível habitual. Iniesta e Busquets vinham de lesões. Há muitas críticas à equipa mas é preciso dar todo o mérito da vitória aos parisienses. Mas pronto, estamos a meio da eliminatória. Acredito que o Barcelona possa inquietar o PSG. Por que não chegar à 'remontada' em casa, ainda que seja muito difícil?".O jogador revelou depois o que teria dito aos jogadores dos catalães, caso tivesse essa oportunidade: "Se tivesse estado no balneário, teria dito que não tínhamos feito o nosso melhor jogo mas que ainda faltam 90 minutos. Não podemos desistir, ainda não acabou e não estamos eliminados. Mesmo que, sendo realista, seja muito complicado".

Xavi admitiu que o Paris Saint-Germain foi muito superior a um Barcelona que não se apresentou no seu melhor nível no encontro de quarta-feira da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos franceses por uns expressivos 4-0. O antigo jogador dos catalães, atualmente no Al-Sadd, fez o filme da partida."O PSG esteve por cima em termos de intensidade, de ritmo de jogo, a nível técnico, tático e psicológico. Fez um dos melhores jogos da sua história. O Barcelona quase não teve oportunidades. Não incomodou Trapp. Só sofreram um pouco quando Neymar partia no um para um. O PSG foi mais agressivo do que o Barcelona e isso marcou a diferença, já que em termos de qualidade de jogadores estão mais ou menos ao mesmo nível", relatou ao diário 'L'Équipe'.

Autor: Luís Miroto Simões