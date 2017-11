O médio Xavi Hernández, de 37 anos, revelou esta quinta-feira, em entrevista ao site 'Mundo Leo', que o seu plano passa por se retirar no final da presente temporada e iniciar a carreira de treinador."Tive muita sorte em não ter lesões mas creio que a minha carreira veio por aí abaixo. O Qatar levou-me a isso mesmo. Vejo que me canso mais e me custa a recuperar. Será o meu último ano como futebolista, seguramente. Quero tirar um curso para ser treinador na próxima temporada", anunciou o ex-capitão do Barcelona, que é o jogador com mais presenças na história dos culés (767 partidas).A representar atualmente nos qataris do Al-Sadd, onde é orientado por Jesualdo Ferreira, Xavi venceu, entre outros títulos, oito campeonatos espanhóis e quatro Ligas dos Campeões pelo Barcelona e um Mundial (2010) e dois Europeus (2008 e 2012) pela Espanha, seleção pela qual é o terceiro jogador mais internacional de sempre, com 133 jogos.