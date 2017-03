Continuar a ler

"Há uma série de coisas que tenho de aprender no que diz respeito a lidar com um plantel de 25 jogadores e com pessoal técnico e médico. Substituir Luis Enrique já na próxima temporada não é possível. Tenho ainda de passar nos meus exames e ainda penso como futebolista e não como treinador", reforçou.



"A próxima temporada será a última [como futebolista]. Depois veremos o que acontece", encerrou o futebolista formado no Barcelona, que representou os blaugrana como profissional entre 1998 e 2015, período em que conquistou oito títulos da liga espanhola, três da Taça do Rei e quatro da Liga dos Campeões.