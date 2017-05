Continuar a ler

O médio espanhol analisou ainda Khedira, médio alemão da Juventus, defendendo a importância que o médio tem no jogo da Juventus, que está recuperado e vai jogar a final de Cardiff . "Khedira é um médio que não se faz notar, mas tem uma importância enorme, é um jogador chave para a Juventus", destacou Xavi.Por último Xavi analisou a temporada de Pep Guardiola na Premier League. "Pep está habituado a ganhar, mas a Premier League é diferente. Ele ainda acredita que vai ter muito sucesso e vai dar muitas alegrias aos adeptos do Manchester City", referiu o médio espanhol.

O ex-capitão do Barcelona, Xavi, elogiou o médio alemão Toni Kroos numa entrevista ao jornal alemão 'Sport Bild'. "Kroos é um motor no jogo do Real Madrid, ele faz-me recordar como era eu a jogar, é o meu sucessor na posição", analisou o médio espanhol.Xavi comentou também a final da Liga dos Campeões que opõe o Real Madrid e a Juventus a 3 de junho. "Como adepto do Barcelona não posso apoiar o Real Madrid, é uma rivalidade muito grande. Desejo sorte à Juventus, eles merecem pelo trabalho que têm realizado nestes últimos anos", referiu.