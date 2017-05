Continuar a ler

Xavi, atualmente a representar o Al Sadd do Qatar, não conseguiu escolher um vencedor, mas não esconde a sua preferência para a final da Liga dos Campeões entre a Juventus e o Real Madrid: "A Juventus está muito bem. É uma grande equipa e demonstrou-o ao eliminar o Barcelona. A final vai ser 50/50. No outro dia li que o Buffon nunca ganhou a Champions. Ele merece ganhar a competição e depois conquistar a Bola de Ouro", concluiu o espanhol de 37 anos.







Capitão emblemático do Barcelona Xavi Hernández não acredita que o título escape ao Real Madrid, mas defende que os merengues não vão ter uma tarefa fácil frente ao Málaga na próxima jornada."É muito difícil que o título escape ao Real Madrid. Está muito forte. O jogo chave era frente ao Celta e eles ganharam (4-1) . Quem me dera que eles perdessem frente ao Málaga para o Barcelona ser campeão, mas acho difícil isso acontecer, apesar de o Málaga estar no seu melhor momento da temporada", afirmou o médio em declarações ao jornal espanhol 'As'.