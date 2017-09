Continuar a ler

Pedro Rebocho não saiu do banco do Guingamp na derrota por 3-1 em casa do Bordéus, com um penálti falhado para cada lado, sendo que os anfitriões se isolaram no terceiro lugar, com 15 pontos, a três do Monaco e quatro do PSG. Já o Caen superiorizou-se ao Amiens por 1-0, com golo solitário do croata Ivan Santini (54), de penálti, 'colando-se' ao Lyon (5.º classificado).



Veja os Pedro Rebocho não saiu do banco do Guingamp na derrota por 3-1 em casa do Bordéus, com um penálti falhado para cada lado, sendo que os anfitriões se isolaram no terceiro lugar, com 15 pontos, a três do Monaco e quatro do PSG. Já o Caen superiorizou-se ao Amiens por 1-0, com golo solitário do croata Ivan Santini (54), de penálti, 'colando-se' ao Lyon (5.º classificado).Veja os resultados e a classificação da Ligue 1

O médio português Xeka marcou este sábado um dos golos do Dijon no sensacional empate (3-3) no terreno do Lyon, que contou Anthony Lopes na baliza, em jogo da 7.ª jornada da Ligue 1, marcada pela perda dos primeiros pontos por parte do líder Paris Saint-Germain.O antigo futebolista do Paços de Ferreira 'faturou' aos 52, de cabeça, fazendo golo que na altura significava a reviravolta momentânea do Dijon (1-2): Fekir (20') adiantou o Lyon; Sliti (24') e Xeka responderam pelos visitantes; Aouar (60') voltaria empatar, antes de Marcelo Díaz (63' pen.) voltar a colocar os anfitriões na frente, até que Yambéré fixou o resultado final aos 65'.