O Montpellier, com Pedro Mendes, derrotou o Lille, em que alinhou Edgar Ié, por claros 3-0 e também sobe na classificação, passando a ocupar o sétimo posto, com 20 pontos.Já o ex-vitoriano Cafu viu a sua equipa, o Metz, perder em casa, por 2-0 , com o Amiens. O resultado confirma o Metz como a mais fraca equipa no campeonato até ao momento - é o lanterna vermelha, com quatro pontos apenas, a dez da zona de permanência.Também este sábado, o Caen recebeu e venceu o Bordéus, por 1-0 , o Troyes o Angers, por 3-0 , e o Rennes o Nantes, por 2-1 As equipas mais fortes, envolvidas nas competições europeias, optaram por ter mais um dia de descanso e optaram por só jogar domingo, destacando-se o embate entre o campeão, o Mónaco, e o atual líder Paris Saint-Germain.O Lyon, de Anthony Lopes, joga em Nice e o Marselha, adversário do V. Guimarães na Liga Europa, recebe o Guingamp.Consulte os resultados e a classificação da prova.