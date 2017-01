Continuar a ler

A mais preciosa joia que Guardiola quer capturar é Messi. De acordo com o ‘The Sun’, o Manchester City já terá comunicado ao Barcelona que está a preparar uma oferta de 115 milhões de euros por La Pulga, a quem atribui um salário mensal de 3,7 milhões. A conversa exploratória terá decorrido no final de dezembro. O Barcelona ter-se-á recusado a definir um preço para Messi, não adiantando também se estará disponível para vender um jogador... com quem vem negociando a renovação. O Manchester City apostará na capacidade de persuasão de Guardiola e só depois formalizará a proposta.



Sempre que a bola se aproxima da baliza... Guardiola treme! Bravo não justifica o elevado investimento (18 milhões) e Caballero não mostra capacidade para lhe fazer frente. O primeiro deve ser transferido no verão, enquanto o segundo está em final de contrato e não há intenção de renovar com ele. Nem com ele nem com Clichy, Zabaleta, Sagna, Touré e Navas, que se preparam para sair a custo zero e diminuir a folha salarial, dando ainda mais músculo financeiro ao gigante inglês.



O megaprojeto do Manchester City acaba de embater num icebergue, o que não significa que vai acabar no fundo do mar como o ‘Titanic’. O xeque Mansour sabe que a conquista da Premier não passa de uma miragem e que até a qualificação direta para a Champions está tremida, mas agarra Guardiola com as duas mãos. O dono dos citizens continua a considerar Pep o homem certo para colocar o clube no topo do Mundo e, após ter-lhe dado mais de 200 milhões de euros para gastar no último defeso, prepara novo ataque ao mercado no verão. Vai voltar a chover dinheiro!O técnico catalão vai ter, segundo o ‘Daily Star’, quase 300 milhões de euros para reforçar a equipa, tendo a mira apontada a Sánchez (Arsenal), Koke (Atlético), Van Dijk (Southampton) e Aubameyang (Dortmund). Um quarteto de luxo que não passa... de um aperitivo.

