Refira-se que o Manchester City vai defrontar o Monaco, de Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva, nos oitavos-de-final da Champions, com a 1.ª mão, em Manchester, agendada para 21 de fevereiro. Já a 2.ª mão, no Mónaco, joga-se a 15 de março. Ao invés, o médio alemão Ilkay Gündogan ficou de fora, até porque não pode jogar mais esta época, estando a recuperar de uma grave lesão (rutura de ligamentos cruzados num joelho).

A ausência de Yaya Touré na lista de inscritos do Manchester City para a fase de grupos da Liga dos Campeões foi uma surpresa no início da temporada, mas Pep Guardiola já conta com o experiente médio costa-marfinense para a fase a eliminar da competição, depois de resolvido o diferendo entre o técnico, o jogador e o seu empresário.Yaya Touré, de 33 anos, tem sido opção nos últimos jogos dos citizens - desde que voltou à equipa, em meados de novembro, o veterano médio já fez 14 jogos e seis golos (marcou nos dois últimos encontros) - é a grande novidade da lista enviada pelos citizens para a UEFA. O avançado Gabriel Jesus, reforço de inverno, está também no lote de inscritos.