Desapontado pelo empate concedido ante o Tottenham, no sábado , o médio costa-marfinense Yaya Touré disparou fortes críticas na direção do árbitro Andre Marriner, dizendo mesmo que o Manchester City se sentiu roubado nesse encontro, no qual deixou escapar uma vantagem de dois golos para emptar a dois no final."Sentimo-nos um pouco roubados, porque dominámos o jogo. Foi um encontro fantástico da nossa parte. O treinador estava frustrado. Quando vês a quantidade de chances que tivemos, especialmente na primeira metade, foi algo incrível tendo em conta que do outro lado estava uma grande equipa como o Tottenham. O treinador e os jogadores ficaram um pouco frustrados porque sentimos que fomos roubados", atirou, sem papas na língua, o costa-marfinense."Vou para casa ver os melhores momentos e, provavelmente, vou partir alguma coisa e ficar irritado por termos perdido 2 pontos assim. Se ele [o árbitro] analisar o jogo irá ver que algo estava muito errado, verá que algo não está justo aqui. Todos fazemos coisas erradas na vida, mas é difícil encaixar esta. Foram 2 pontos perdidos. Algo tem de ser feito", acrescentou o médio, que defendeu a introdução da ajuda de vídeo na arbitragem. "Seria algo brilhante", considera.

Autor: Fábio Lima