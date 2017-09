Um dia depois do Athletic Bilbao ter anunciado que Yeray Álvarez iria ser reintegrado progressivamente na equipa, o defesa basco voltou esta quinta-feira aos treinos depois de ter sido obrigado a novos tratamentos de quimioterapia devido a um tumor nos testículos que lhe havia sido diagnosticado em dezembro do ano passado.O jovem central, de 22 anos, fez corrida e ginásio, deixando para trás o período complicado que atravessou nos últimos meses após ter sofrido uma recaída que o afastou mesmo da participação no Europeu de sub-21 - para o qual fora convocado e que se disputou em junho. É que depois de ter sido operado e regressado aos relvados em fevereiro passado, Yeray acabaria por ser obrigado a novos tratamentos ao ser-lhe detetada uma anomalia num último controlo feito no final da época passada.Agora, o Athletic Bilbao e o jogador já pensam numa reintegração nos trabalhos da equipa e no regresso à competição. "Yeray finalizou a fase de tratamento previsto no mês de junho para a sua doença. Nos próximos dias vai receber alta médica e começará a fase de incorporação progressiva na equipa, ao mesmo tempo que vai ser programado o seu programa de vigilância ativa", adiantou o clube basco num comunicado publicado na quarta-feira.