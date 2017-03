Esta história chega direitinha dos escalões secundários do futebol inglês e faz-nos pensar que apesar de vivermos em plena era da informação, onde qualquer dado está disponível à distância de um clique, ainda acontecem coisas que nos deixam a pensar – "Então mas ninguém foi ver ao Google?"

O York City dispensou o defesa Derwin Martina apenas 4 dias depois deste chegar ao clube da National League. O jogador de 22 anos chegou ao clube com pompa e circunstância e foi apresentado como um jogador de qualidade, que ainda por cima é irmão de Cuco Martina, lateral direito do Southapton.

De resto, até os adeptos mostraram a sua satisfação por contarem com um jogador talentoso e ainda por cima com pedigree. Contudo, depois de apenas 81 minutos em campo no desafio com o Hartlepool, num jogo de reservas, Derwin foi despedido…

O jogador, que é internacional pela seleção de Curaçao, teve uma prestação lastimável nesta estreia pelo novo clube e o treinador Gary Mills dispensou-o com efeitos imediatos, preferindo não revelar os motivos da saída.

Mais tarde ficou a saber-se que na base de toda esta confusão está um dado determinante. Derwin não é familiar de Cuco Martina e muito menos bom jogador de futebol, apesar de ter passado pelas escolinhas do Ajax.

"Não é meu primo nem meu irmão. É só meu amigo. No meu país Martina é um nome muito comum e daí a confusão. Mas mesmo que fosse meu familiar, ninguém garante que seria bom jogador...", revelou Cuco Martina, divertido com toda a confusão.