"Eu devo algo ao Pescara. Não quero que esta equipa termine a época como a pior da Europa", afirmou.Apenas com uma vitória em 24 jogos, no seu regresso à principal divisão do futebol italiano, o Pescara está a 13 pontos da primeira equipa a salvo da descida, o Empoli, no 17.º lugar.Em 2011/12, Zeman levou o Pescara a um recorde na Série B, com a equipa, que então contava com os internacionais italianos Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti, a marcar 90 golos em 42 jogos.