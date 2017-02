O Panathinaikos, com Zeca e Nuno Reis titulares, goleou o Kissamikos, 13.º classificado da 2.ª divisão grega, por 4-0 na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Taça da Grécia - após o 3-0 na 1.ª mão - e garantiu a presença nos 'quartos' da competição. O médio português saiu aos 61 minutos para dar o lugar a Mingos, enquanto o central alinhou a tempo inteiro.Já o AEK Atenas, com André Simões durante os 90 minutos mas sem Hugo Almeida, qualificou-se para a mesma fase da prova ao esmagar (6-0) o Levadiakos, que contou com Milhazes. Depois do 1-0 fora de casa, a equipa de Manolo Jiménez (fez o segundo jogo após regressar ao clube para render o português José Morais) foi implacável e quem mais brilhou foi o reforço argentino Sergio Araujo, com dois golos.Hoje é a vez do Olympiacos, de Paulo Bento, André Martins e Diogo Figueiras, receber o Aris na 2.ª mão dos 'oitavos'. Mas a tarefa de Bento parece mais complicada embora tenha arrancado um empate sofrido (1-1) em Salónica na 1.ª mão.

Autor: Hugo Neves