Zeca nasceu há 28 anos em Portugal, onde fez a formação no Casa Pia, jogando uma época no Vitória de Setúbal, precisamente antes de se transferir para o Panathinaikos, no qual se tornou uma referência , sendo, atualmente o capitão de equipa.Companheiro do português Nuno Reis no Panathinaikos, o médio já tinha manifestado a intenção de representar a Grécia e, agora, pode ser chamado por Michael Skibbe, selecionador helénico, para o confronto com a Bélgica, no próximo dia 25, de qualificação para o Campeonato do Mundo, em 2018, na Rússia.