O Zenit, de Neto e Danny, foi até à Bélgica perder por 2-0 na primeira mão dos dezasseis-avos-de-final da Liga Europa. Os dois golos da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Acheampong marcou o primeiro logo aos cinco minutos e voltou a fazer o gosto ao pé ao passar da meia-hora (31'), fixando o resultado final.Já o Besiktas venceu o Hapoel Be'er Sheva por 3-1, com Quaresma em destaque. O internacional português foi titular na partida e foi dos pés do Mustang que saiu o lance para o primeiro golo da partida. Cruzamento de Quaresta e auto-golo de William (42') a colocar os turcos em vantagem. Barda ainda empatou antes do descanso (44'), mas o encontro ficou resolvido no segundo tempo com golos de Tosun (60') e Hutchinson, este último já em tempo de compensação (90'+4).

Autor: João G. Oliveira